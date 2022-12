Prefeitura de Carapicuíba realiza festivais esportivos no Tancredão

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste mês uma série de torneios esportivos no Ginásio Tancredão. Na sexta-feira, 9, a partir das 18h30, acontece o festival de dança com as turmas de balé, zumba, aeróbica e jazz das Escolinhas de Esportes, além de convidados.

No sábado, 10, a partir das 14 horas, serão realizados os jogos das finais do festival de basquete, com decisões nas categorias Sub-18 masculino, Feminino adulto; e 1ª e 2ª Divisões masculino.

Já as finais do vôlei acontecem no domingo, 11, a partir das 9 horas, com os jogos do Sub-14 feminino, Sub-19 masculino, e 1ª e 2ª Divisões, masculino e feminino.

A Secretaria de Esporte e Lazer preparou um calendário completo com os eventos no final do ano, por isso, no outro final de semana, dias 17 e 18, haverá mais atividades.

No sábado, 17, a partir das 10 horas, tem o Campeonato de Karatê com os alunos das Escolinhas de Esporte, envolvendo 38 categorias.

Para encerrar as atividades em 2022 com chave de ouro, no domingo, 18, tem Corrida do Peru, na Praça da Aldeia, na qual 300 corredores vão participar da prova que tem 7,7 km de percurso.