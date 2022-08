Prefeitura de Carapicuíba realiza a ação Saúde Mais Perto de Você na USF Ariston

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de agosto de 2022

No sábado, 13, das 8 às 16 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição da ação Saúde Mais Perto de Você. Desta vez, na USF Ariston, localizada à Rua Dumont, 26 – Ariston.

Serão diversos serviços oferecidos à população: vacinação contra gripe e covid-19, teste de coronavírus, agendamento de mamografia (mulheres entre 50 e 69 anos), coleta de papanicolau (idade entre 25 e 69 anos), aferição de pressão, teste de diabetes, ouvidoria da saúde e impressão de cartão do SUS.

Vale ressaltar que a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 é somente para quem tem 25 anos ou mais e tomou a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Para se vacinar é necessário levar RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação da terceira dose.