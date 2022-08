Prefeitura assina convênio para obras do PAC Cadaval

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2015

Prefeito Sergio Ribeiro esteve quarta-feira, 09 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, para assinatura de convênio que repassa aproximadamente R$ 3 milhões para continuidade do Projeto PAC Cadaval.

A assinatura desse convênio vem atender a solicitação do prefeito Sergio Ribeiro ao governador Geraldo Alckmin, quando ele esteve em Carapicuíba para entrega de apartamentos do PAC no Condomínio Tambory. Com a liberação desses recursos será dada continuidade às obras do PAC Cadaval com a construção de rotatória e pavimentação asfáltica que ligará a Rua Dr. Miguel Vieira (rua do Pronto Socorro da Vila Dirce) ao Parque do Planalto.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que esta é uma reivindicação antiga da população da região de Vila Dirce e Parque do Planalto. “É mais um compromisso assumido e cumprido com a população”.

PAC Cadaval: Saneamento, habitação e pavimentação

Obra do Governo Federal em Parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado de São Paulo

O Cadaval, maior córrego de Carapicuíba tem cerca de 10 km de extensão, e passa por diversos bairros, dentre eles: Jardim Planalto, Capriotti, Vila Cretti, Vila Menck, Ariston e Vila Sulamericana. O trecho já canalizado e pavimentado se tornou a Avenida Marginal do Cadaval.

Para fazer a canalização e a pavimentação do Córrego Cadaval foi necessária a remoção das pessoas que moravam em suas margens. Por isso, foi construído o Condomínio Tambory que recebeu 532 famílias e o outro Condomínio em construção, próximo à Estrada do Pequiá vai atender outras 196 famílias.

O Córrego está sendo canalizado por meio da parceria com o Ministério das Cidades, do Governo Federal. Após anos de paralisação, o prefeito Sergio Ribeiro conseguiu colocar em dia as contas da Prefeitura e esta importante obra foi retomada em 2010, e já passou por várias etapas.

O PAC Cadaval consiste em obras de Saneamento, Habitação e Pavimentação:

Trechos prontos:

Ariston / Vila Menck

Foz / Sulamericana

Condomínio Tambory