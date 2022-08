Juventus supera o Rubro Negro e fica com o título da Copa Seletiva

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de junho de 2016

O título da Copa Seletiva de Futebol 2016 ficou com o Juventus. Na decisão realizada no último domingo, 19, a equipe do Ariston venceu o Rubro Negro da Aldeia por 3 a 0. Na partida as equipes mostraram empenho, mas o Juventus foi mais eficiente quando tinha a posse de bola e soube aproveitar melhor as oportunidades de gol.

Após a partida foram premiados o artilheiro do campeonato, Wagner Soares (São Bento FC) com oito gols. E o Juventus com a defesa menos vazada, sofrendo apenas três gols durante da Copa Seletiva 2016.