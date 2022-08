Nos pênaltis Camaleão conquista a Copa Ouro de Futebol 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de junho de 2016

Carapicuíba tem novo campeão municipal de futebol. Grêmio Recreativo Camaleão conquistou de forma invicta o título da edição 2016 da Copa Ouro. Na decisão realizada no último domingo, 19, a equipe do Jd. Santo Estevão enfrentou o Vasco da Gama e após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, venceu nas penalidades pelo placar de 6 a 5.

Após o jogo foi feita a entrega das premiações para atletas e comissões técnicas. Os primeiros a serem homenageados foram os artilheiros: com sete gols Rannier Moura (Gopiúva) recebeu a Bola de Bronze, também com sete gols Leandro dos Santos (Vasco) obteve a Bola de Prata. A Bola de Ouro ficou para Lucas Mauro (Camaleão) que marcou 11 gols no torneio. O troféu de defesa menos vazada da competição ficou com o Vasco, já que a equipe sofreu apenas 11 gols em 12 partidas.

Os melhores jogadores do campeonato receberam seus prêmios Renan Motta (Bola de Bronze – Camaleão), Leandro dos Santos (Bola de Prata – Vasco) e Lucas Mauro (Bola de Ouro – Camaleão). Bruno Xavier do Renegados F.C. recebeu o troféu de atleta destaque da Copa Ouro 2016, por ser eleito mais vezes durante o competição o destaque dos jogos.

Entre os treinadores, Marcelo Soneca do Vasco foi eleito destaque e Elizeu Cavalcante recebeu o prêmio de melhor treinador da competição.

A Prefeitura de Carapicuíba e a Secretaria de Esporte e Lazer parabenizam os vencedores e todos os participantes.