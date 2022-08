Prefeitura participa da ação social Carreata da Alegria

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 29 de dezembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba participou da ação solidária Carreata da Alegria, promovida pelo caminhoneiro André Almeida de Paula, morador de Carapicuíba, que aconteceu no dia 25 de dezembro. A iniciativa acontece há 15 anos e neste ano arrecadou e distribuiu 3 mil brinquedos (novos e usados) e 400 doces para crianças de instituições e em alguns bairros de Carapicuíba.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito deu apoio na logística, organização do trânsito e das pessoas nos arredores das instituições para que a entrega dos presentes ocorresse de forma fácil e segura.

Os locais visitados pela Carreata da Alegria foram Orfanato Aconchego e o Pronto Socorro Infantil, na Vila Dirce. As crianças que estavam no PSI para serem atendidas foram surpreendidas pela chegada do “Papai Noel” que chegou trazendo alegria e presentes para crianças. Também foram distribuídos brinquedos nos bairros Gopiúva, Capriott, Savoy, Cohab e Vila Silviania.

André de Paula iniciou esse trabalho há 15 anos quando passou por momentos difíceis e encontrou na solidariedade um caminho para superar as adversidades. Os brinquedos doados neste ano foram arrecadados pelos responsáveis pela Carreata da Alegria e por funcionários da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Quem quiser colaborar com esta ação solidária pode fazer doações de brinquedos durante todo o ano na Rua da Felicidade nº 54, Vila Silviania.