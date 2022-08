Secretaria de Cultura prepara Carnaval da Família na Aldeia de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de fevereiro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, prepara a edição 2017 do Carnaval da Família, realizada na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba nos dias 25 e 26 de fevereiro (sábado e domingo), das 15h às 21h com a entrada gratuita.

A festa é bem tradicional e faz parte do calendário cultural da cidade. O principal diferencial da folia carapicuibana é o cuidado em manter o carnaval nos moldes de antigamente, com marchinhas tradicionais, frevo, maracatu, afoxé, samba, MPB, dança e muita alegria.

O Carnaval da Praça da Aldeia cria um ambiente perfeito para quem quer curtir os festejos com a família e amigos, atraindo crianças, jovens, adultos e idosos num clima de amizade e muita animação.

A Secretaria de Assistência Social também prepara o Baile de Carnaval do Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba – Catic. Em breve será divulgada a programação no portal da Prefeitura de Carapicuíba e no Facebook.