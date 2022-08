Romaria de Caminhoneiros de Carapicuíba parte neste domingo

Data de Publicação: 9 de março de 2017

Em sua quinta edição, a Romaria de Caminhoneiros de Carapicuíba tem saída agendada para o próximo domingo, 12, às 6 horas, no Parque da Aldeia. O comboio segue até o Posto Sakamoto, no Km 210 da Via Dutra, onde encontra outros caminhoneiros de outras regiões paulistas, e seguem para Aparecida. A missa está marcada para o meio dia. Os participantes doarão alimentos, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.

Romaria é uma peregrinação religiosa feita por um grupo a um local sagrado, seja para pagar promessas, agradecer ou pedir graças, ou ainda por devoção. A romaria pode ser feita a pé ou em veículos.

Nas edições anteriores, a romaria de Carapicuíba somou cerca de 400 participantes. Para este ano, o organizador André Almeida de Paula quer superar esse número; “será uma viagem de qualidade. Estamos atendendo todas as exigências de segurança para a realização de uma viagem tranquila.” Mais informações sobre a romaria podem ser obtidas com o próprio André, pelo telefone 94713-1170.