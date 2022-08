Idosos terão espaço mais seguro para praticar atividade física no Ariston

Data de Publicação: 7 de abril de 2017

Os idosos que praticam exercícios físicos no Centro Unificado Ariston tiveram boas notícias nesta quarta, 5. O prefeito Marcos Neves, acompanhado dos secretários de Infraestrutura e Transporte e Trânsito Alexandre Rodrigues e o secretário de Esporte e Lazer Venilton Montini, se reuniram com os idosos que frequentam o lugar para informar que o teatro instalado no local será reformado e disponibilizado para a prática de exercícios físicos.

A partir do dia 17 de abril, os idosos serão divididos em duas turmas e poderão utilizar o novo espaço que além de fechado, conta com ar-condicionado instalado e oferece mais conforto e segurança aos participantes. Hoje os idosos se exercitam na quadra de esportes e nos dias de muita chuva ou frio a atividade fica prejudicada. A Secretaria de Esporte e Lazer vai disponibilizar um monitor, com formação em Educação Física, para acompanhar e instruir os idosos.

“A Saúde em Carapicuíba é prioridade para a administração e o bem-estar dos idosos também, pois vocês já fizeram muito pela nossa cidade” enfatizou o prefeito.