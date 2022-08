Equipes da Frente de Trabalho têm cursos de qualificação

Data de Publicação: 10 de maio de 2017

As equipes de contratados nas frentes de trabalho estão passando por cursos de geração de renda. Por um período de 8 meses, essas equipes atuam nas frentes de trabalho quatro dias por semana. E uma vez por semana, participam de um curso. Em Carapicuíba, o Fundo Social de Solidariedade monitora dois cursos: padaria artesanal e manicure e pedicure.

No curso de padaria artesanal, as culinaristas Florinda da Costa e Ana Lucia Lemos estão com quatro turmas de 10 alunos cada. “E eles aprendem a fazer pães, doces, salgados e até decoração”, garante dona Florinda.

Desempregado a um ano, Xavier Jesus Ribeiro, 63 anos, é morador do bairro São Daniel: “a crise pegou geral e fazer pão é fácil e barato. Nada do que se aprende é perdido”, comenta. Luiz Paulo e Araújo, 59 anos, morador no Jardim Ampermag, também aplaudiu o curso: “Pode até ser uma fonte de renda, mas a prioridade é minha família. Tenho 21 netos”, enfatiza.

No curso de manicure e pedicure, Josiane Vieira da Silva tem três turmas de sete alunas cada. Alaide Maurícia da Rocha Araújo, 31 anos, moradora da Vila Caldas, achou uma chance para reciclar os conhecimentos: “eu já havia feito esse curso, alguns anos atrás, e agora posso aprimorar”. Bruna Rosa de Lima, 27, moradora no Parque Jandaia, se anima: “já gosto muito de mexer com unhas e agora posso aperfeiçoar. Depois de terminar o curso, dá até pra fazer uns bicos”, sugere.