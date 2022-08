Prefeitura busca o título de Município de Interesse Turístico

Data de Publicação: 31 de maio de 2017

A prefeitura de Carapicuíba deu largada numa maratona de ações visando a conquista do título de Município de Interesse Turístico. O planejamento, em diversas etapas, segue as determinações da Política Nacional do Turismo, com a confecção de um inventário, estudo de demanda e ainda a montagem de um Plano Diretor de Turismo.

A primeira etapa inclui um inventário de turismo. A equipe relacionou diversos pontos que, desde segunda-feira, 29, estão sendo visitados e avaliados pelo museólogo Murilo Viani. “Até a próxima semana devemos terminar a visitação, quando teremos um panorama de nosso potencial turístico”, explica o prefeito Marcos Neves. Nessa etapa, a visitação inclui pontos históricos, restaurantes, igrejas e equipamentos públicos, principalmente parques municipais.

ALDEIA JESUÍTICA – Além da maratona de visitações, a primeira etapa envolve ainda uma plenária com o Conselho Municipal de Turismo, georreferencimento, geoprocessamento e uma audiência pública. A segunda etapa já apresenta ações como a montagem do Diagnóstico Turístico, estudo das potencialidades e pesquisa de demanda. Só na etapa 5 a prefeitura apresenta o conteúdo e entrega o material produzido.