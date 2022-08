Prefeitura apresenta inventário do Plano Municipal de Turismo

Data de Publicação: 12 de julho de 2017

Em oficina realizada na última quinta-feira, 6, na Associação Comercial de Carapicuíba, a equipe da prefeitura que conduz o Plano Municipal de Turismo apresentou o resultado da primeira etapa, com o inventário turístico. O evento contou com a presença do prefeito e da vice-prefeita.

Abrindo o evento a vice-prefeita explicou as etapas do plano e comentou o caráter participativo desse processo. Citando a Aldeia Jesuítica como patrimônio nacional, tomado pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, anunciou algumas ações planejadas para o local: “vamos criar um pólo gastronômico e de artesanato, além de um city tour”, garantiu, revelando que no espaço antes ocupado pela Secretaria de Cultura serão montadas salas temática.

O prefeito lembrou o período em que a Aldeia recebia visitas ilustres: “o goleiro são paulino Rojas costumava vir no restaurante do Chileno. Nessa época, a Aldeia recebia muitos turistas. Vamos resgatar isso. Para isso, a Aldeia precisa de uma pousada, bons restaurantes, segurança, banheiros públicos e a cerca no parque”, avaliou.

O urbanista Thiago Ferrarezi, da Urbatec, empresa responsável pela consultoria na montagem do Plano Municipal de Turismo, explicou o processo do levantamento turístico. Em seguida, a turismóloga Sandra Whitaker fez uma explanação sobre o setor no Brasil e no mundo.

Finalmente, o turismólogo Murilo Ziani apresentou o inventário, realizado com visitação a pontos turísticos, restaurantes, igrejas e equipamentos públicos.

A próxima etapa de desenvolvimento do PMT envolve a montagem do Diagnóstico Turístico, com estudo das potencialidades e pesquisa de demanda.