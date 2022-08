Escola da rede municipal de Carapicuíba implanta horta sustentável

17 de agosto de 2017

A escola de educação infantil da rede municipal de ensino de Carapicuíba, Emei Celina Ferreira, implantou na unidade o projeto “Horta Sustentável”. A atividade contou com a colaboração de todos os alunos, com idade entre 4 e 5 anos.

Com autoria da professora Maria de Fátima, o projeto tem como objetivo sensibilizar e conscientizar as crianças sobre questões ambientais, além de trabalhar o tema alimentação saudável. Alunos e professores participaram do cronograma das ações, que teve início no plantio – em contato direto com a terra – passando pelo cultivo, e finalizando com a colheita e a inclusão das hortaliças no cardápio escolar.

Segundo a diretora da unidade, Priscila Oliveira, a iniciativa ultrapassa o ambiente escolar. “Eles não aprendem apenas plantar, cultivar, colher e se alimentar melhor. Esse tipo de atividade cumpre um papel importante de desenvolver o comprometimento das crianças com os cuidados com o ambiente, com as relações humanas que traduzem respeito e carinho com o próximo e consigo mesmo”.

Programa Plantar para Colher

Pensando na importância e nos resultados pedagógicos que as hortas sustentáveis trazem ao desenvolvimento dos alunos, a Secretaria de Educação do município já está trabalhando e introduzindo o programa “Plantar para Colher” nas demais unidades escolares da rede ensino.

“Nossa perspectiva é alcançar toda a rede com o projeto. Essa é uma das maneiras de incentivarmos a sustentabilidade e conscientizarmos as crianças de que os hábitos alimentares e a qualidade de vida dependem do meio ambiente e o meio ambiente depende de cada cidadão”, afirma a secretária de Educação.

A secretária ressalta ainda que, levar atividades lúdicas como esta às escolas é como trabalhar num laboratório vivo, permitindo ao corpo docente abordar a ciência e diversos temas que envolvem outras disciplinas, aplicando um conhecimento completo aos alunos.