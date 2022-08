Futsal Sub 14 – Marília é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

O Marília acabou goleando o Real Atletick, na final do Sub 14, realizada no sábado, 2, no Ginásio Ayrton Senna.

Caique abre o placar para o Real Atletick logo no primeiro minuto. Caio empata e Pedro coloca o Marília na frente: 2 x 1. Caio marca o terceiro do Marília e, aos 4 minutos, André toca para Guizão diminuir para o Real Atletick. 3 x 2. Enzo, Caio (2) e Sorim ampliam a marca do Marília: 7 x 2.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Caique marca pelo Real Atletick. O Marília desconta com gol de Caio. Aos 3 minutos, Pitico, de fora da área, marca o quarto do Real. Aos 7 minutos, Gil aproveita um rebote e decreta: Marília 9 a 4.

Campeão – Marília

Vice-campeão – Real Atletick

Troféu Disciplina – Don Divino

Defesa Menos Vazada – Marília

Artilheiro – Caio Eduardo Paulo (Marília)

MARÍLIA – Caique, Pedro, Sorim, Enzo, Caio, Rafinha, Cauã, Henry, Gil, Gui, Diogo, Diego, Cayque e Giacon. Comissão técnica: Matheus e Charles.

REAL ATLETICK – Batata, Guizão, Pitico, Caique, André, Othavio, Guerrerinho, Breno, Loleba, Guilherme, Vinícius e Gordão. Comissão técnica: Ady e Bruna.

Árbitro: Marcelo A. Andrade

Auxiliar: Claudio Morelli

Anotador: Jean Oliveira Batista

Cronometrista: Fabiana Araujo Pinheiro