Carapicuíba firma convênio com Governo do Estado para programas assistenciais

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 12 de julho de 2018

A Prefeitura recebeu a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e primeira-dama na última quarta-feira, dia 4, para assinatura de convênios assistenciais que beneficiam a população de Carapicuíba.

O evento foi realizado na quadra da escola E.M.E.I. Mundo Mágico, na avenida Brasil, nº 450, Cohab e reuniu representantes de 18 municípios da região.

Um dos convênios firmados é o Costurando o Futuro, com capacitação para a confecção de uniformes para estudantes da rede de pré-escolas. Além disso, foram firmadas parcerias para diversos programas, como o Natal Espetacular, voltado para decoração natalina com garrafas PET, o Escola da Moda, com capacitação para costureiras, e o Escola de Beleza, com formação de assistentes de cabeleireiros, entre outros.