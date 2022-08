Carapicuíba abre inscrição para aulas gratuitas de teatro e capoeira

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba abre inscrição para vagas em cursos de iniciação em teatro e capoeira para crianças a partir de 8 anos. A Secretaria de Cultura e Turismo vai ministrar as aulas a partir do dia 15 de agosto, uma vez por semana nos teatros Fuca e Jorge Amado.

Atividades complementares como aulas de teatro ajudam na expressão corporal, raciocínio, e criatividade. Já a capoeira trabalha a improvisação, conhecimento corporal, equilíbrio, ritmo e musicalidade. Ambas promovem a interação entre crianças e jovens, que acaba ficando em segundo plano com o uso das redes sociais e internet.

Para fazer a inscrição é preciso ir pessoalmente à Secretaria de Cultura e Turismo na Av. Presidente Vargas, 280 – Centro Administrativo, de segunda à sexta, das 9 às 16 horas. É necessário levar xerox do RG ou Certidão de Nascimento da criança e do responsável, comprovante de residência e foto 3×4. Para mais informações basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4164-5413.