Carapicuíba inaugura árvore do projeto Natal Espetacular

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2018

Na noite de sexta, dia 7, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, promoveu a inauguração da árvore reciclável de Natal, feita com garrafas Pet, na Praça das Bandeiras, Centro.

A árvore sustentável faz parte do projeto Natal Espetacular, do Governo do Estado, que incentivou alunos das escolas municipais selecionadas a reutilizar garrafas Pet, levando-as para os pontos de coleta a fim de serem recolhidas e utilizadas na confecção da árvore.

O projeto é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Educação e Assistência Social e Cidadania, e do Fundo Social de Solidariedade.