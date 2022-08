Escolas municipais de Carapicuíba continuam com arrecadação de óleo usado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2019

Em 2019, a rede municipal de ensino de Carapicuíba segue com a participação na campanha “Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola”. As unidades escolares permanecem como ponto de coleta e toda a comunidade próxima das Emeis e Emefs podem continuar entregando o óleo usado.

Através do programa Meio Ambiente nas Escolas, parceria entre a Prefeitura com as empresas Instituto AUÁ, Preserva Recicla e Óleo Concórdia, a campanha arrecadou mais de 5.400 litros de óleo usado só no segundo semestre de 2018. Os números foram resultados da mobilização de alunos e familiares das escolas participantes, que ressaltaram a importância da ação para a preservação do meio ambiente.

Para este ano, a Secretaria de Educação já prepara as atividades de educação ambiental na grade curricular pedagógica e espera dobrar a quantidade de óleo arrecadado. “Neste ano de 2019 vamos aumentar as escolas participantes, temos 47 unidades municipais na cidade e todas ficarão à disposição do programa como ponto de coleta”, ressaltou a titular da pasta.

Durante o período de férias escolares, a coleta continua em toda a rede. O munícipe pode levar até a escola mais próxima da residência, em garrafas limpas e tampadas, o óleo de cozinha utilizado diariamente. Há funcionários orientados para receber e armazenar o material nos tambores coletores do programa.