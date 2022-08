Escolinhas de Esportes tem vagas abertas para o curso de Kung Fu

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2019

A Secretaria de Esportes abriu vagas para o curso de kung fu, numa parceria entre a prefeitura e a Academia Mao Gato. As vagas são para meninos e meninas com idade acima de 7 anos, e as aulas serão ministradas no Ginásio Ayrton Senna, segunda e quarta-feira, das 19h30 às 21 horas.

O interessado deve se inscrever no Ginásio Ayrton Senna, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, portando fotografia 3 x 4 e comprovantes de escolaridade e residência.

O endereço é rua Antonio Faustino dos Santos, 98 , na Cohab.