Escolas são inauguradas em Carapicuíba, Prefeitura aumenta número de vagas nas Emeis

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 28 de março de 2019

Em comemoração ao aniversário da cidade, que completa 54 anos nesse mês de março, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou duas novas escolas na cidade. Por intermédio da Secretaria de Educação, as Emeis que já estão em funcionamento aumentam a quantidade de vagas com cerca de 350 alunos matriculados na rede municipal.

No bairro Jardim Novo Horizonte, a Emei Leonildo Braym foi inaugurada no último dia 23. Com capacidade para mais de 200 crianças (entre 4 a 5 anos), a unidade envolve 4 salas de aula, cozinha, refeitório, lactário, repouso, banho, lavanderia, solário, pátio coberto, anfiteatro, playground, além de sistema de segurança (24h).

A Emei José Gonçalves, na região da Vila Menck também foi entregue dentro da programação. A obra, com estrutura para mais de 140 crianças, soma 5 salas de aula, 2 berçários, fraldário, playground, refeitório, pátio coberto, em um prédio moderno e informatizado.

Com as duas entregas, a educação de Carapicuíba avança e segue com o objetivo de oferecer mais qualidade no ensino da rede municipal.