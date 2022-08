GCM de Carapicuíba apreende invasor e evita furto em escola

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

Na madrugada desta quarta-feira, dia 21, a Central de Videomonitoramento flagrou um homem tentando furtar uma escola e acionou a Guarda Civil Municipal. Os GCM agiram rapidamente, apreenderam o invasor e o levaram à Delegacia.

Desde o ano passado, a Prefeitura instalou câmeras de segurança em todas as escolas municipais. Graças à Central de Videomonitoramento foi impedido esse furto na EMEI Thomazia Aijoster Montoro, que fica dentro do complexo do Ginásio Tancredo Neves.

A Prefeitura trabalha para a segurança das nossas crianças. Agradecemos a agilidade e empenho dos guardas municipais. O homem tentava levar torneiras.