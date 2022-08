Prefeitura de Carapicuíba realiza maior programa de recapeamento asfáltico da história da cidade

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 23 de maio de 2019

Numa maratona que percorre as ruas da cidade, a Prefeitura de Carapicuíba desenvolve o maior programa de recapeamento asfáltico da história da cidade. O lote soma mais de 300 ruas atendidas com asfalto novo. Um cenário que já faz parte da rotina da cidade, com máquinas de recapeamento seguidas de equipamentos de aplicação de massa asfáltica.

Os bairros atendidos são Ariston, Vila Cretti, Aldeia, Vila Caldas, Roseira Parque, Ampermag, Manacás, Silviania, Freidas, Leopoldina, Capriotti, Planalto, Edi, Anunciata, Vila Dirce, Ana Estela, Jardim Lice, Cohab, Vila Olivina, Parque Flórida, Angélica, Maria Beatriz, Tonato entre outros.

Com tantas vias recebendo asfalto novo, a mudança de faz notar em todo canto da cidade. Recapeadas, essas ruas garantem segurança e conforto para motoristas e pedestres, além de visível melhoria no panorama urbano.