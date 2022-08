Campeonato Municipal de Futsal – Sub 12: Projeto ABC é bicampeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de agosto de 2019

Os meninos do Projeto ABC acabaram vencendo a forte equipe do Marília e conquistando o bicampeonato da categoria Sub 12. A final foi realizada no último sábado, 3, no Ginásio Ayrton Senna.

Logo no início da partida, Matheus abriu o placar, colocando o Projeto ABC na frente. Aos 8 minutos, Ryan, do meio da quadra, empata a partida. No último minuto, numa rápida investida do Projeto ABC, Marcelo toca para Ítalo, de dentro da área. Projeto ABC 2 x 1.

No segundo tempo, Ítalo, novamente, coloca o Projeto ABC em vantagem: 3 x 1. Aos 4 minutos, Hiago dispara e diminui para o Marília.

Com a vitória por 3 a 2, o Projeto ABC conquista o bicampeonato da categoria.

Campeão

PROJETO ABC – Ítalo, Marcelo, Jeferson, Guilherme, Ruan, Matheus, Ramon e João. Comissão técnica: Rodnei

Disciplina: Marília

Defesa Menos Vazada: Marília

Artilheiro: Ryan – Marília (4 gols)

Vice-campeão

MARÍLIA – Cauã, Daniel, Dudu, Guilherme, Hiago, Cauê, Caio, Ryan, Vitor, Luan, Eduardo e Lacerda. Comissão técnica: Thiago e Juquinha.

Árbitro – Ednelson Eugênio

Auxiliar – Bruno Brazion

Anotadora – Fabiana Araújo Pinheiro

Cronometrista – Douglas Melo Rosenbaun