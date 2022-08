Prefeitura de Carapicuíba realiza Aulão do Enem

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 30 de outubro de 2019

No último sábado, 26, a Prefeitura realizou o Aulão do Enem, no Parque Gabriel Chucre. O evento proporcionou a todos os estudantes presentes a oportunidade de tirarem dúvidas antes da prova que acontece no próximo fim de semana.

Rafael Costa, 17 anos, disse que deseja fazer faculdade de TI e elogiou a iniciativa da Prefeitura. “O evento é muito bom e divertido. Aqui é como professor falou: essa é uma prova de resistência. Aqui já me ajuda, pois fico o dia inteiro sentado estudando. É muito bom revisar todo o conteúdo”.

As aulas começaram às 8h e foi até às 17h com o intensivo de estudos em todas as matérias da prova. “Me sinto apoiada com esse evento e estou esclarecendo todas as dúvidas que ainda tenho”, disse Nayla Rochelle Lima Santana, de 20 anos.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão aplicadas em 3 e 10 de novembro em todo o Brasil.