Kit Merenda Prefeitura inicia a quarta etapa de distribuição para cerca de 20 mil alunos da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de julho de 2020

As aulas presenciais estão previstas para iniciar em setembro, mas enquanto o retorno não acontece, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, segue comprometida em garantir a alimentação das crianças, entregando pelo quarto mês consecutivo, o ‘Kit Merenda’, entre os dias 20 e 30 de julho. Aproximadamente 20 mil alunos da rede municipal de ensino, incluindo berçários e instituições conveniadas vão receber o benefício, que será entregue aos pais e responsáveis.

Composto por: feijão, arroz, açúcar, leite em pó, macarrão, molho, óleo e sal, a retirada do ‘Kit Merenda’ acontece na escola de matrícula do aluno, das 8h às 17h, mediante apresentação do documento da criança (RG ou Certidão de Nascimento).

Assegurando o desenvolvimento de habilidades previstas no decorrer do ano letivo, na ocasião, também serão entregues as apostilas com atividades das crianças da pré-escola e do fundamental.

Confira o cronograma completo .