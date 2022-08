Prefeitura de Carapicuíba apoia plantio em comemoração ao Dia do Cerrado

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 13 de setembro de 2021

Em homenagem ao Dia do Cerrado, a Prefeitura em uma ação conjunta com o equipamento de educação Sala Verde CES Carapicuíba, ligado à Secretaria do Meio Ambiente e em parceria com coletivos da cidade, realizaram no último sábado, o plantio na área do Ressavanar. A iniciativa tem como objetivo, além de comemorar a data, promover maior recuperação e incentivar a ecologia na cidade.

Participaram do plantio os coletivos os coletivos: Selvagem Urbano, Pedra 90, Ohquídeas, Anjos da Mata Atlântica, Projeto Viela 5, Sítio Ecológico Semeando e Instituto Educacional da Criança e Adolescente (IESCA – Guarda Mirim). O evento proporcionou a plantação de mais de 100 mudas entre orquídeas e espécies arbóreas do cerrado.

Ao longo de todo o mês de setembro, a Secretaria do Meio Ambiente, por meio do CES, realizará plantio por toda a cidade em projeto nomeado de Estação Primavera. Além disso, será montado o novo e 4° orquidário colaborativo.

Sobre o Cerrado:



O Cerrado ocupa 22% do território brasileiro, mas ainda é um bioma pouco conhecido e valorizado. Era considerado de pouca beleza e utilidade, o que pode ter contribuído para sua rápida destruição. Apresenta paisagens com mosaicos de vegetações e rios com belas cachoeiras, variadas espécies animais e plantas que produzem vegetação frutífera. O Cerrado também fornece água, seja pelas suas águas subterrâneas ou pelas nascentes de diversos rios que contribuem para importantes bacias hidrográficas do país. Muitos são os valores deste bioma e dos serviços ambientais de extrema importância econômica e social.