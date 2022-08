Polo de testagem de covid-19 no Parque do Planalto atenderá até sexta-feira (22)

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de julho de 2022

Na sexta-feira, 22, a Prefeitura de Carapicuíba vai encerrar o funcionamento do polo de testagem de covid-19, no Parque do Planalto, devido à baixa procura nos últimos dias. Atendendo desde o início de junho, foram realizados mais de 12 mil testes em pessoas assintomáticas. Deste total, apenas 1.868 testaram positivo.

Nas unidades de saúde (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), os testes continuam sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. É necessário levar RG, cartão SUS e comprovante de residência de Carapicuíba.

Pessoas sintomáticas devem procurar atendimento médico nos Prontos Socorros da cidade, que funcionam todos os dias durante 24 horas. O teste nos PSs é realizado mediante solicitação médica.