Campanha do Inverno Solidário arrecada mais de 700 cobertores novos

Data de Publicação: 20 de julho de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, realizou neste ano a Campanha do Inverno Solidário com o tema “Demonstre Compaixão e Amor ao Próximo: Ajude Quem Precisa”. A ação teve início no mês de junho e encerrou-se no dia 15 de julho.

Foram mais de 700 cobertores novos arrecadados, as doações serão distribuídas para Organizações da Sociedade Civil (OSC) da cidade de Carapicuíba. Além de doações dos munícipes, as secretarias também ajudaram nas arrecadações.