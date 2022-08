Prefeitura realiza treinamento e curso de capacitação para os profissionais da educação

Data de Publicação: 20 de julho de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba segue investindo em educação de qualidade. Exemplo disso foi que nos dias 13, 14 e 15 de julho, os Auxiliares de Desenvolvimento Educacionais (Adebs) receberam treinamento de primeiros socorros, com Robson Ribeiro, paramédico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que aconteceu no novo centro educacional CEEAC Planalto. Essa aula é para ajudar no cotidiano escolar caso os alunos e profissionais necessitem de auxílio.

Em parceria com a Vivace – Assessoria Pedagógica, a Secretaria de Educação realizou nesta semana, dias 18, 19 e 20, curso de capacitação e a entrega do primeiro manual para docentes “Documento Orientador Curricular de Carapicuíba” que serve para auxiliar na qualificação dos Adebs, professores e servidores da rede municipal de ensino. A aula inaugural teve a presença da Prof. Draª da PUC-SP Emília Cipriano, que leciona na área da educação.

O curso foi ministrado em três lugares diferentes: CEEAC Planalto, CEEAC CSU e Universidade Estácio, nos períodos da manhã e da tarde.