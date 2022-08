Prefeitura de Carapicuíba lança programa de reforma de residências

Data de Publicação: 21 de julho de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, lançou na terça ontem, 19, o Programa Viver Melhor, que proporciona reforma completa nas residências. O primeiro bairro contemplado na cidade é a Vila Silviania.

O propósito do programa é promover a reforma interna e externa das casas que estejam em situações precárias. Nesta fase, 121 famílias serão contempladas com as reestruturações de suas residências e após essa primeira etapa, mais 244 casas que estão no perímetro serão beneficiadas.

Criado em 2021, durante a pandemia, o projeto foi pensado para melhorar a situação das famílias que tenham renda de até cinco salários mínimos, e estejam em estado de vulnerabilidade, salubridade e regularização fundiária. Serão três etapas: vistoria da moradia para analisar as necessidades, assinatura do termo de adesão e a execução dos serviços.

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) é a responsável pela realização dos serviços, a reforma conta com: colocação de piso, revestimento, instalações elétricas e hidráulicas, janelas, portas, impermeabilização, reparação de telhados, drenagem, a ligação com a rede de água e esgoto e a melhorias nos acessos às casas.

Com todas as melhorias as residências terão mais ventilação, maior comodidade, menos umidade nos cômodos, entre outros benefícios. E tudo isso terá um custo zero para as famílias contempladas no programa.

Além de Carapicuíba, outras cidades receberão a segunda etapa do programa: Cubatão, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.