Novotec abre inscrições para cursos profissionalizantes

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Novotec Expresso, que oferece cursos profissionalizantes para jovens entre 14 e 24 anos. Os requisitos necessários são: ensino fundamental completo e morar no estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas até 15 de agosto através do site www.novotec.sp.gov.br.

A duração dos cursos é de 120 horas em formatos on-line e presencial, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. São diversos cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens.

Os alunos devem receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600, divididos em 4 parcelas mensais. Os estudantes precisam ter 75% de frequência no curso e não podem ser beneficiados pelo seguro-desemprego. Para os alunos menores de idade a renda familiar deverá ser de até três salários mínimos e o pagamento será entregue para o responsável legal indicado nos dados escolares.

Confira os cursos disponíveis:

• Agente cultural (on-line)

• Ajudante de logística (on-line)

• Assistente financeiro (on-line)

• Atendente de farmácia (on-line)

• Auxiliar de projetos gráficos (presencial)

• Auxiliar de vendas (on-line)

• Comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho (on-line)

• Edição de vídeo para Youtube (on-line)

• Excel aplicado à área administrativa (on-line)

• Gestão de pequenos negócios (on-line)

• Gestão de projetos sociais (on-line)

• Introdução ao desenvolvimento em java (presencial)

• Marketing digital e vendas em redes sociais (on-line)

• Office 2019 (on-line)

• Rotinas de recursos humanos (on-line)

• Técnicas de atendimento (on-line)