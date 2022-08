Com 650 vagas, Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do Mutirão do Emprego

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 8 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba segue investindo para ampliar o número de vagas ofertadas na cidade e região. Na quinta-feira, dia 11, será realizada mais uma edição do Mutirão do Emprego. São mais de 650 vagas disponibilizadas pelas empresas contratantes. A ação acontece no Plaza Shopping Carapicuíba, a partir das 8 horas, com senhas limitadas.

Os candidatos deverão levar os currículos atualizados. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Auxiliar de Carga e Descarga;

Auxiliar de Cobrança;

Auxiliar de Limpeza;

Auxiliar de Logística;

Auxiliar de Manutenção;

Auxiliar Op. de Logística;

Açougueiro;

Caseiro;

Empregada Doméstica;

Encarregado de Pizzaria;

Garçom;

Instalador de TV a Cabo;

Motorista Carreteiro (CNH – E);

Operador de Caixa;

Operador de Telemarketing (Cobrança);

Porteiro;

Programador CNC;

Serralheiro;

Vendedor Interno.

Serviço

Mutirão do Emprego

Data: Quinta-feira (11/8), às 8 horas

Local: Plaza Shopping Carapicuíba

Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce

