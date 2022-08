Carapicuíba avança para as quartas de final com os times de handebol nos Jogos Regionais de São Paulo 2022

Data de Publicação: 8 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba está incentivando os jovens no esporte cada vez mais. Por isso, a Secretaria de Esporte e Lazer inscreveu atletas para representar a cidade nos Jogos Regionais de São Paulo 2022.

Na última sexta-feira, 5, os atletas do futebol masculino sub-20 enfrentaram o time de Taboão da Serra e saíram com o placar adverso de 2 a 0. A equipe ainda tem mais uma partida válida pela fase de grupos. O jogo será contra a cidade de Itanhaém, na quinta-feira, 11, às 15 horas no Estádio do Niterói.

Já no sábado, 6, no handebol masculino, Carapicuíba empatou em 17 a 17 com a equipe de São Vicente. E no feminino, acabou sendo derrotada pela cidade de Santos. Apesar dos resultados, Carapicuíba passou em segundo lugar no handebol feminino e masculino e vai disputar as quartas de final da competição. As equipes do vôlei de praia e vôlei de quadra ainda vão estrear.