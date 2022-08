Carapicuíba inicia campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos

Data de Publicação: 9 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta segunda-feira, 8, as campanhas de vacinação contra a poliomielite de crianças de 1 a menores de 5 anos e a multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Colocar o calendário vacinal em dia é muito importante e garante a eficácia dos imunizantes quando tomados no tempo certo, a campanha vai até 9 de setembro.

Estarão disponíveis 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente. As vacinas são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacinação acontece em todas as unidades básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30. Para se vacinar leve: RG, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.