GCM de Carapicuíba realiza a integração de 12 novos guardas

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de agosto de 2022

Investir em segurança tem sido uma das prioridades da Prefeitura de Carapicuíba. E nesta semana, 12 novos guardas foram integrados ao efetivo. Isso dá mais qualidade e reforço para as ações diárias de patrulhamento e combate à criminalidade.

Dentre diversas ações e investimentos, estão os cursos para aprimoramento que os guardas realizam desde 2017. Além disso, nesse período já foram adquiridas novas viaturas e também armamentos. É o investimento para dar ainda mais segurança para a nossa população.

Operações em conjunto

Agir em prol da segurança de todas as pessoas é uma dedicação da guarda, por isso, as guardas da região estão trabalhando em conjunto, realizando ações de bloqueios nas divisas entre as cidades. Assim, conseguindo encontrar veículos roubados e ilegais.