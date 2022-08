Programa Famílias Fortes inicia nova turma em Carapicuíba

Data de Publicação: 9 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, desenvolveu o Programa Famílias Fortes, uma ação voltada para a instrução das famílias que necessitam de ajuda para melhorar o convívio entre pais e filhos.

O programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social, e na sexta-feira, 5, uma nova turma iniciou no projeto. Os encontros duram dois meses e são ministrados por assistentes sociais. Ao final, cada família recebe um certificado de participação.

O trabalho é dividido em duas formas, uma equipe acolhe os pais e a outra os filhos. Cada grupo relata suas dificuldades diárias e assim recebem as orientações necessárias para resgatar a conciliação dentro de casa. Transformar a vida das famílias é um dos objetivos do projeto e assim fortalecer os jovens para a vida adulta.