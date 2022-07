Projeto Classe Hospitalar garante continuidade de ensino durante períodos de internação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Convênio entre a Prefeitura de Carapicuíba e Hospital Geral de Carapicuíba dá condições para alunos internados continuem a estudar

Vinte cinco pacientes que freqüentam escolas municipais do 1º ao 5º, e estão atualmente no Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), têm condições assistirem aulas durante o período de internação, desde esta semana. Essa possibilidade foi criada, graças a um convênio recentemente firmado entre a Prefeitura e o HGC, instituindo o Projeto Classe Hospitalar no município.

O projeto, amparado legalmente pela Resolução 41 de 1995 e pela Lei 10.685 de 2000, tem como objetivo dar prosseguimento ao processo de aprendizagem, de desenvolvimento pedagógico e intelectual dos alunos, que seriam privados da continuidade de ensino, em função de longo período de internação.

O projeto Classe Hospitalar funciona em estrutura disponibilizada pelo próprio hospital, com vários ambientes, inclusive uma brinquedoteca, e trabalha com uma estratégia, em que a parte lúdica tem predominância no processo pedagógico. Da parte da Prefeitura, é disponibilizado um professor da rede municipal especializado.