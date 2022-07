Prefeitura realiza obras de infra-estrutura na cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Obras transformam a cara da cidade, e dá mais conforto aos cidadãos de Carapicuíba

A Prefeitura iniciou o ano de 2011 com boas surpresas para a população. A Rua Serra dos Cristais, por exemplo, cuja pavimentação é objeto de reivindicação há muitos anos, está sendo pavimentada até a Rua Ernestina Vieira, depois de ter sido executada a construção de galerias pluviais, guias e sarjetas. A obra foi inteiramente realizada com verba municipal.

No cronograma de obras, também se encontram as ruas Lorde, Abreus e Arlanzas, no Jardim das Palmeiras. Em recente reunião, que ocorreu na região, o prefeito Sergio Ribeiro comprometeu-se com a construção das galerias pluviais no prazo de três meses. Após o término da obra, a intenção é executar a pavimentação das ruas, através de convênio com os moradores, no qual os moradores custeiem do material, e a Prefeitura paga o custo da mão de obra.

Desde meados de 2010, a Prefeitura vem realizando obras de infra-estrutura, na cidade. Pavimentação, obras de contenção, recapeamento, arborização e paisagismo são exemplos de intervenções que chegaram a vários pontos da cidade.

Pavimentação. — Foram pavimentadas as ruas Fulmira Alves, Rita Alves P. Figueiredo, Vista Alegre do Alto, Amália Rocha e Isabel Cristina. Nestas ruas já foi realizada a pavimentação betuminosa, para em seguida receber a capa asfáltica. Em parte da Rua General Carneiro, guias, sarjeta e galeria pluvial já é uma realidade, e já nos próximos meses a população poderá contar com a pavimentação. Dentro do cronograma de obras da Prefeitura, para as ruas Antônio Pignatari, Desembargador José Guilherme Villela e Francisco Pignatari estudos estão sendo preparados para pavimentação.

Recapeamento. — Além do Terminal Rodoferroviário, estão em estudo técnico para ser recapeadas as ruas Farah Dib Bechara, Anselmo Perini, Glória Piquini,dos Expedicionários, S. José Pinto, Helena, Adelina, Marília, Presb. Adelino C. Silva, Jácomo Dela Libera, Adolfo Gebauer, Albery S.Ribeiro, Cordeirópolis, Ribeirão Branco.

Vielas. — As vielas também tiveram atenção da Prefeitura. Na Rua dos Parecis, a escadaria antiga que leva a Rua Serra das Agulhas Negras, irregular e insegura, foi substituída. Na Serra do Botucatu, uma viela que dará acesso a Estrada do Jacarandá, está sendo preparada para receber uma escadaria.

Infraestrutura, Arborização e Paisagismo. — Para a captação da água que desce da Estrada do Jacarandá, a Prefeitura está executando hoje a construção de uma galeria na Rua Amália Rocha. Obras de arborização, calçamento e paisagismo também chegaram a vários pontos da cidade. Na Rua Codó foi entregue nos últimos dias uma área de lazer e uma praça, além haver sido realizado o cercamento do campo. A Prefeitura também construiu uma praça, com playground na confluência entre a Rua Campo Grande e Rua Adamantina, na COHAB II. E também nas ruas Alzira di Pietro Pólito e Antônio dos Santos Neto foram realizadas obras de paisagismo.