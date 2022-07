Professores de Carapicuíba recebem bônus de até R$ 14 mil

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Pelo terceiro ano consecutivo, cerca de mil profissionais da rede municipal de educação de Carapicuíba receberam a bonificação proveniente do resíduo do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). A entrega simbólica do bônus aconteceu em cerimônia no Teatro Municipal Jorge Amado, na última segunda-feira (28), e contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, da Secretária de Educação Prof.ª Aparecida da Graça Carlos e demais secretários, do Presidente da Câmara Municipal Alexandre Pimentel, e de centenas de professores da rede municipal.

O Bônus do FUNDEB passou a ser pago pela Prefeitura de Carapicuíba a partir de 2009, na atual gestão, e faz parte da política de valorização do magistério desenvolvida desde o início pela atual Administração. O resíduo referente 2010 corresponde a um total aproximado de R$ 7.600.000,00. Os valores variam de R$ 1.000,00 a mais de R$ 14.000,00. Dentre os critérios para o estabelecimento dos valores, o principal foi a assiduidade do profissional.

Na cerimônia, o prefeito Sergio Ribeiro apontou as dificuldades de uma administração com poucos recursos e muitas demandas, e enumerou as conquistas desses dois anos de governo. “Temos arregaçado as mangas desde o primeiro dia, e fizemos isso porque sabemos as dificuldades da cidade. Nesses dois anos, abrimos quatro creches, quadruplicamos as vagas, mas sabemos que, apesar de todo esse esforço, ainda é pouco. Se em cada ano, as respectivas administrações tivessem edificado uma creche, hoje, o déficit de vagas certamente não existiria”.

O prefeito também lamentou o fato das instalações de algumas escolas serem inapropriadas para sua finalidade. “Estive na EMEI Recanto do Saber para avaliar a reforma, e percebi que a única opção é demolir e construir uma escola de verdade. Isso porque na história de Carapicuíba a prefeitura nunca construiu nenhum prédio para ser efetivamente uma creche. As existentes, ou foram construídas pelo Estado ou houve adaptações de espaços totalmente inapropriados. A creche no Tancredão, que herdamos de outras administrações, por exemplo, era um porão que se utilizou como escola. É essa situação que temos que mudar.”

Na ocasião, Sergio Ribeiro citou a seriedade e o compromisso como o fator principal para transformar essa realidade. “Sempre se utilizou como desculpa o baixo orçamento da cidade para deixar tudo como está. Mas vejamos: por dois anos consecutivos entregamos o bônus para os professores. Por que isso não era feito no passado? Para onde ia esse dinheiro?”

A Secretária de Educação Prof.ª Aparecida da Graça Carlos iniciou seu discurso solicitando aos presentes uma salva de palmas ao prefeito, por seu compromisso em tornar a educação uma prioridade da Administração, e destacou os fundamentos norteadores da educação na cidade. “Todas essas conquistas devem ter como norteadores o acesso do aluno, a sua permanência na escola, e o sucesso, que se concretiza com uma educação de qualidade. Com o aumento de vagas, garantimos o acesso, com a melhoria da alimentação escolar, e a entrega de uniformes e material escolar, a permanência, e a valorização dos profissionais, com o Plano de Carreira, a Formação Continuada, e a destinação dos recursos do FUNDEB de acordo com a legislação, nesse caso, o pagamento do bônus, garante a qualidade da educação e o sucesso de nossos alunos.”