Prefeito Sergio Ribeiro dá posse a 115 funcionários aprovados em concurso

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Após onze anos sem o ingresso de servidores concursados, 115 funcionários ingressarão em suas respectivas secretarias. O Prefeito Sergio Ribeiro, secretários municipais e autoridades do município vão recepcioná-los em cerimônia no Teatro Municipal no dia 3 de março, quinta-feira, às 9 horas, no Teatro Municipal Jorge Amado (Av. Mirian, 86 – Centro).

Uma das principais metas da atual Administração tem sido a transformação da máquina administrativa, recebida de outras gestões de forma ineficaz e obsoleta, em uma estrutura capaz de atender às demandas da população com qualidade e transparência. Um dos caminhos apontados pelo prefeito Sergio Ribeiro para alcançar esse objetivo, foi a valorização profissional, que começa com o simples cumprimento da legislação até ações inéditas e corajosas.

A realização de dois concursos públicos em 2010 – para a Guarda Municipal (100 vagas) e para Diversos Cargos (996 vagas) – de forma transparente, sem qualquer questionamento por parte dos órgãos fiscalizadores, aponta para essa valorização. “O ingresso de funcionários concursados é um episódio muito importante para o nosso município, pois o funcionário efetivo é aquele que continua quando os prefeitos mudam. Quanto maior for o número de funcionários de carreira, maior será a qualidade do serviço prestado à população”, defende o prefeito Sergio Ribeiro.

Concursos reestruturam o quadro administrativo de Carapicuíba

O objetivo dos concursos é recompor o quadro administrativo, bastante defasado pelo fato de a Prefeitura não contratar funcionários em caráter efetivo há pelo menos dez anos. O concurso fortalece a máquina administrativa da Prefeitura, com funcionários de carreira, os quais permanecem em seus cargos, independente de quem estiver à frente da Administração, possibilitando maior comprometimento e conhecimento da máquina, além de estarem sujeitos ao regime estatutário, que garante vantagens trabalhistas. Está prevista a posse de cerca de 1100 concursados. Atualmente há Secretarias com apenas dois funcionários de carreira. O prefeito Sergio Ribeiro sinaliza: “Nosso próximo passo, o desfio desse ano, é a criação do Plano de Carreira do Funcionalismo”.