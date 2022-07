Prefeitura de Carapicuíba abre atividades do mês da mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres começa ciclo de palestras e reflexões sobre a condição da mulher na sociedade

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, deu às atividades do mês da mulher, na última sexta-feira, 25. A atividade aconteceu na Câmara Municipal, e contou com a presença da coordenadora Dinah Barros, das secretárias Simone Monteaperto, Deílde Carvalho Homem, Aparecida da Graça Carlos, do presidente da Câmara Municipal Alexandre Pimentel, da Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial de Osasco Sônia Rainho, e do prefeito Sergio Ribeiro.

Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres Dinah Barros, que apontou as prioridades da coordenadoria em Carapicuíba. “A criação dessa coordenadoria pelo prefeito Sergio Ribeiro é um marco importante na luta das mulheres. É por meio dela que temos que fazer a discussão e criar políticas de inclusão das mulheres nos espaços de poder, combater a divisão sexual do trabalho, que, infelizmente, ainda existe, lutar por creches, moradia, pela saúde da mulher. O dia 8 de março, mais do que uma data comemorativa, é uma oportunidade para resgatar o histórico de luta das mulheres”.

Sônia Rainho, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial de Osasco, pontuou a importância das mulheres nos movimentos sociais. “É importante lembrar que boa parte das lutas dos movimentos sociais está encabeçada por mulheres. Não se vê homem lutando por creches. É a mulher que faz a reivindicação. É a mulher que luta por saúde, que luta por moradia, e infelizmente, quando observamos a política, e mesmo as associações de bairro, percebemos que a mulher tem pouca representação”, lamentou.

O Presidente da Câmara Municipal aproveitou a ocasião para lembrar as mulheres que passaram pelo Legislativo da cidade. “Essa é uma ocasião para darmos conta que a primeira mulher chegou ao Legislativo em Carapicuíba em 1988, com a companheira Cida Lopes. Depois tivemos a Dona Rosa, e outras, e hoje a Câmara Municipal conta com três vereadoras. Talvez comparando com outras Câmaras e Assembléias, as mulheres estejam razoavelmente representadas no Legislativo de nossa cidade. Mas precisamos avançar muito mais“, frisou.

Em seu discurso, Sergio Ribeiro pontuou a importância da criação de vagas em creche na pauta da emancipação das mulheres. “Costumo dizer que para a mulher ter autonomia política tem que ter autonomia econômica. E como a mulher poderá trabalhar, ter essa autonomia, se não tiver onde deixar o seu filho? Por isso, esse trabalho que estamos fazendo, quase quadruplicando as vagas em creche é da mais alta importância para inclusão da mulher no mercado, e nos espaços de poder.