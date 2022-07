Prefeitura de Carapicuíba disponibiliza remédio de Graça para os Portadores de Hipertensão Arterial

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Agora as pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão arterial e diabetes podem conseguir os remédios de graça. “Cuidar da saúde de uma sociedade está entre as obrigações intransferíveis de um Estado democrático, comprometido com a justiça social e o bem-estar das famílias” afirmou a Presidenta da República Dilma Rousseff, na solenidade de lançamento da Campanha “Saúde Não Tem Preço” que aconteceu, em Brasília, no último dia 3 de fevereiro 2011.

Este Programa tem como objetivo fornecer, gratuitamente os medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão e diabetes, nas farmácias e drogarias credenciadas “Aqui Tem Farmácia Popular” e na rede própria da Farmácia Popular de todo Brasil. Em Carapicuíba, os medicamentos já estão disponíveis para os portadores de hipertensão arterial e diabetes, nas Farmácias e Drogarias da rede privada, credenciadas ao Programa “Aqui Tem Farmácia Popular” e na Farmácia Popular, localizada à Av. Inocêncio Seráfico – Centro.

Para conseguir os remédios de graça é necessário apresentar a receita, dentro do prazo de validade, prescrita por um médico da rede pública ou privada. Também é preciso apresentar um documento com foto. Os pacientes incapacitados de comparecer a uma farmácia podem adquirir os remédios, através de outra pessoa, porém, o portador deve apresentar apenas um documento original com foto do paciente e a receita médica, dentro da validade.

O Programa Farmácia Popular do Brasil instituído foi em 2004 pelo Governo Federal para ampliar o acesso aos medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos e as que elevam os índices da mortalidade no Brasil. O Ministério da Saúde com a executora do programa, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), disponibilizam medicamentos de laboratórios farmacêuticos, dos setores públicos ou do setor privado, a preço de custo em farmácias credenciadas, conhecidas como “Aqui Tem Farmácia Popular” e na rede própria de Farmácia Popular.

Segundo a Secretária da Saúde, Dra. Simone Augusta Monteaperto, “a gratuidade dos remédios para hipertensão diabetes é um grande avanço, pois estas doenças são a maior causa das mortes por AVC (acidente vascular cerebral) e muitas pessoas desconhecem que são portadoras dessas doenças”. A Secretária da Saúde também convida para conhecer o programa Hiperdia nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e se buscar mais informações com a equipe médica de uma UBS mais próxima de sua casa e conhecer melhor como tratar e conviver com as doença e viver de forma mais saudável.