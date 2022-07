Turma da Guarda Municipal de Carapicuíba começa o treinamento

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A primeira turma de Guardas Municipais de Carapicuíba iniciou seu treinamento nesta segunda-feira, dia 28. O curso consiste em três meses de aulas, e um estágio monitorado, e é ministrado pelo Centro de Formação e Ensino.

O processo de instituição da Guarda Municipal em Carapicuíba remonta meados de 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009. Na seqüencia, foi chamado o concurso público, e contratado no início de fevereiro os primeiros quarenta guardas, que comporão o efetivo.

O Secretário de Segurança Erivaldo Cabrera falou sobre o processo de instituição e o papel que a guarda irá desempenhar para dar mais segurança a cidade. “Quando o prefeito Sergio Ribeiro assumiu, o município sequer fazia parte do Pronasci. Com a criação da lei, a participação no GGI e no Pronasci, teremos condições de proporcionar um ambiente mais seguro na cidade”, frisou.