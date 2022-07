Secretaria da Saúde implanta programa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 24 de fevereiro teve início em Carapicuíba o programa “Aprendendo o Caminho”. O lançamento aconteceu no Teatro Jorge Amado, com a participação do prefeito Sergio Ribeiro, da secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto, além de diretores e funcionários da Pasta, e de outras secretarias.

O objetivo do programa é dar mais qualidade de vida aos funcionários da prefeitura, através do enfrentamento dos problemas gerados pelo uso de drogas como a falta de motivação, queda de produtividade, absenteísmo, gastos com doenças, perda de funcionários especializados, dentre outros.

O trabalho é desenvolvido pela equipe do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) que já desenvolve o projeto Trilhar. Ainda este mês, equipes formadas por profissionais em saúde mental iniciarão o ciclo de palestras nos locais de trabalho em forma de café da manhã, utilizando técnicas e dinâmicas de grupo. Além do aspecto preventivo, a ação visa também oferecer apoio e orientação a funcionários que sofrem de dependência química e querem retornar à vida saudável.