Vem aí a segunda Virada da Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011



Com o slogan ”Agora é a hora, vamos colocar a saúde em dia”, a Prefeitura de Carapicuíba está convidando a população de Carapicuíba a participar deste mega evento de serviços em saúde, que será realizado no início de abril.

A 2º edição da Virada da Saúde acontecerá nos 7 e 8 de abril, das 8 às 22 horas, no calçadão de Carapicuíba, em frente ao Banco do Brasil. Organizada pela Secretaria da Saúde do município de Carapicuíba, o evento contará com mais de dez quiosques para realização consultas médicas, orientações, massagens, atendimento odontológico, oftalmológico, palestras e muito mais.



Em 2010, mais de oito mil pessoas foram atendidas na 1ª Virada da Saúde. Adultos, idosos e crianças realizaram exames, consultas, receberam massagens terapêuticas, orientação sobre postura, planejamento familiar, prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, avaliação oftalmológica; odontológica, diagnóstico precoce do Câncer Bucal, entre outros serviços oferecidos.

Na 2ª Virada da Saúde, a medicina narural será um dos destaques. O médico Alberto Peribanez Gonzalez, especialista na área e autor do livro “lugar de Médico é na Cozinha”, vai apresentar a receita de Chocolate de Abacate, o Profº Vagner Dias fará uma palestra “Atitude para Vencer na Vida”e o Drº Custódio, da Fisiomag – Ortomolecular, também terá muito a ensinar.

A 2ª Virada da Saúde objetiva mostrar à população que há uma boa oferta de serviço na rede de saúde pública do município e que é possível qualquer um cidadão ter acesso à saúde pública de qualidade, através do Sistema Único de Saúde.



Dias 7 e 8 de abril (quinta e sexta-feira)

Das 8 às 22 horas

Calçadão de Carapicuíba – próximo ao Banco do Brasil