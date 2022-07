Últimas vagas para o Casamento Comunitário 2011

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A primeira edição, realizada no dia 17 de julho de 2010, foi aprovada de tal forma pela população, que no final do ano já havia mais de 150 casais inscritos. Como ainda existem vagas remanescentes, os interessados devem inscrever-se até o dia 18 de março.

O Fundo Social de Solidariedade está recebendo inscrições para o Casamento Comunitário de 2010. As vagas remanescentes deverão ser preenchidas até o dia 18 de março. Os casais interessados devem procurar o FSS, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h30.

É necessário apresentar RG, CPF e Comprovante de residência, Certidão de Nascimento para os solteiros, Certidão de Casamento averbada para divorciados, e Certidão de Casamento com Atestado de Óbito do cônjuge falecido, para viúvos.

A primeira reunião com os noivos inscritos, para preparativos e orientações, será realizada no dia 19 de março (sábado) às 14 horas na Igreja Missão A Serviço do Rei Jesus, localizada à Av. Deputado Emílio Carlos, 347 – Centro, ao lado do Ciretran. A cerimônia civil e religiosa está prevista para acontecer no mês de junho.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Endereço: Centro Administrativo (Av. Presidente Vargas, 282, Centro)

Próximo ao Ciretran

Telefone: (11) 4164-5511