Assembléia elege Conselho de Defesa ao Meio Ambiente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Conselho foi criado através da Lei Municipal 3002, de 7 de junho de 2010

A assembléia eleitoral, que aconteceu no Teatro FUCA, indicou por consenso membros da Associação Quintal Camaleões, do Movimento de Defesa da Granja Viana, da Associação Zagaia, da Associação dos moradores do condomínio Appia Antica, e do Instituto Vis Viva Sócio ambiental.

No dia 5 de março, entidades da sociedade civil elegeram os membros que farão parte do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente (CONDEMA).

Sobre o Conselho de Defesa ao Meio Ambiente

O COMDEMA é composto por membros que representam o poder público e a sociedade civil organizada. Sua atuação diz respeito a ações referentes à preservação, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais dos municípios.

A partir da efetivação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, uma série de instrumentos e medidas será implantada pela população e instituições governamentais locais que, conjuntamente, opinarão sobre as diretrizes da política ambiental, abrindo um espaço no planejamento do desenvolvimento do município para a dimensão da auto-sustentabilidade.

Através do COMDEMA, a comunidade, através dos representantes da sociedade civil organizada, participará da preservação, conservação, no uso sustentável e melhoria da qualidade de vida no município.