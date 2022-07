VI Conferência Municipal de Saúde discutirá qualidade e participação

A Secretaria da Saúde do Município de Carapicuíba e o Conselho Municipal da Saúde realizarão nos dias 17 e 18 de março a VI Conferência Municipal de Saúde. O evento, que será realizado na ECAP (Escola Carapicuíba de Administração Pública) situada à Av. Mirian, 153 – Centro, objetiva discutir temas atuais, como o acesso e acolhimento com qualidade e o fortalecimento da atenção básica com a participação popular.

A Conferência de Saúde é um espaço representativo, onde diversos segmentos sociais (trabalhadores de saúde, gestores e usuários dos serviços) reúnem-se para avaliar a situação da saúde, elaborar propostas de políticas públicas e eleger as suas prioridades.

A Conferência será aberta para toda a sociedade, representantes de associações comunitárias, instituições públicas e privadas, além dos gestores públicos municipais e estaduais, conselheiros municipais de saúde e conselheiros gestores de saúde.

A abertura do evento, no dia 17, contará com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, que abrirá a VI Conferência de Saúde, às 8 horas.

Em seguida será proferida a palestra sobre “Participação da Comunidade e Controle Social e Rede Municipal de Saúde de Carapicuíba na Atenção Básica – Avanços e Desafios”. Após a palestra os grupos discutirão quatro eixos temáticos, sendo: Eixo 1 – Acesso e acolhimento na Atenção Básica – Programa Saúde da Família; Eixo 2 – Financiamento do SUS – PEC 29; Eixo 3 – Referência de Média e Alta Complexidade- Dificuldades e soluções ( Lei 45 – 2010); Eixo 4 – Participação Popular – Competências e Desafios.

No dia 19 acontecerá a leitura e aprovação do relatório que vai para a Conferência Estadual. No documento são apresentadas metas, objetivos e sugestões, com o intuito de melhorar o atendimento da saúde pública no município.