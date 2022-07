O ex-jogador Índio que teve passagem pelo Santos, Palmeiras e Flamengo e o ex-goleiro do Palmeiras Amauri estiveram no Estádio Municipal de Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nesta segunda, 14 de março, o ex-jogador Índio que teve passagem pelo Santos, Palmeiras e Flamengo e o ex-goleiro do Palmeiras Amauri estiveram no Estádio Municipal de Carapicuíba (antigo Niterói), para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela seleção carapicuibana de futebol.

Os ex-atletas ficaram admirados com o empenho dos jogadores de Carapicuíba e parabenizaram o trabalho da comissão técnica formada por Técnico Gilmar Ferreira, Preparador Físico Helio Rodrigues, Auxiliar Técnico Helinho, Preparador de Goleiros Iremarques Pocotó e massagistas Bilisco e Chiquinho.

Após a visita no campo, Índio e Amauri se dirigiram ao Ginásio Tancredão para conversar com o Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo, a fim de propor parceria com a secretaria, tendo em vista o sonho da garotada em ser tornarem jogadores profissionais.