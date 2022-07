Resgate da cultura da cidade e da vivência dos alunos será eixo da proposta pedagógica de Carapicuíb

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com o aproveitamento de espaços culturais e históricos, da vivência comunitária, planejamento da Secretária da Educação desenvolve avanços para tornar Carapicuíba uma cidade ainda mais educadora

Desenvolvendo o tema “Cidade Educadora”, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Educação, iniciou 2011 com um macro norteador para a política educacional de todo ano. Com o título “Cantos e Recantos que me Encantam”, o conteúdo ministrado em sala de aula levará em conta os espaços, a cultura, e os personagens que desempenharam algum papel na história da cidade.

O objetivo desta proposta pedagógica é resgatar os aspectos culturais locais, e transportar o bairro e o meio em que mora o aluno para a sala de aula. De acordo com a proposta, cada pólo educacional em que foi dividida a cidade trará temas da vivência dos alunos, resgatando a importância do bairro e revelando recantos históricos ou pitorescos próximos, de forma a resgatar a auto-estima da cidade.

Apesar de haver um referencial maior para todo o ano, a cada bimestre as escolas trabalharão em cima de temas diferentes. Sempre fazendo a conexão com a localidade, no bimestre referente a abril e maio, por exemplo, se levará para a sala de aula a liberdade como o tema principal, aproveitando a questão indígena, a inconfidência, e o dia 13 de maio para desenvolver a discussão.

Em junho e julho, com o tema “Arraiá Urbano”, as escolas reviverão as festas juninas, e colocará em discussão as mudanças que a tradição sofreu nos últimos anos, em confronto com o dia a dia da cidade. Em agosto e setembro, o foco será as festas populares, modas de viola, serestas, entre outros. Em outubro, o desfile cívico estará na pauta, em novembro, o lúdico, a partir dos recantos da cidade, enquanto a Consciência Negra terá maior atenção, em novembro, com o tema “A cor da cidadania”. Em dezembro, se desenvolverá o “Mosaico da cidade que me encanta”.

Cidade Educadora

Mais do que um tema ou slogan, “Cidade Educadora” é uma proposta que visa principalmente integrar a vida comunitária ao dia a dia da escola. O projeto tem como prioridade a formação permanente de sua população a partir dos aspectos e vivências que a própria cidade tem a oferecer.

Abrangendo as várias áreas de atuação, o programa visa, de forma mais específica, a diminuição das desigualdades sociais, o respeito a diversidade, a facilitação da afirmação da própria identidade cultural, a formação da identidade coletiva e a construção de um futuro coletivo.

Esse conceito consolidou-se no início da década de 90, em Barcelona, na Espanha, onde se realizou o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Nesse Congresso foi aprovada uma Carta de princípios básicos que caracterizam uma cidade que educa, e desde então várias cidades passaram a aderir à proposta.

Em Carapicuíba, desde o início de 2009, tem havido esforços da Secretaria de Educação no sentido de integrar sua proposta pedagógica à vivência fora do muro das escolas, evitando o ensino de conhecimento estanque sem contato com realidade da comunidade do entorno.

“O sentido dessa proposta é tanto tornar a escola mais atraente ao aluno, quanto fazer o aprendizado e o conhecimento mais efetivo. Mais do que incentivar o mero acúmulo do conhecimento por conhecimento, a escola deve desenvolver temas que aproveitem a vivência dos alunos. Precisamos formar cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres, ao invés de túmulos de conhecimentos sem aplicações no dia a dia. Este é um esforço diuturno nosso”, comenta a Prof.ª Aparecida da Graça Carlos, Secretária de Educação.